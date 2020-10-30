رئيس لجنة الخارجية يجتمع إلكترونيا مع ممثلي المنظمات الدولية الإنسانية

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، خلال اجتماع إلكتروني مع فريق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومدير منظمة الرعاية الأولية، عمل تلك المنظمات في المجال الصحي، وأهم العراقيل التي تواجهها.

العقوري أكد حرص مجلس النواب على دعم عمل تلك المنظمات من أجل أن تصل المساعدات إلى محتاجيها، كما عبر عن الرغبة في تطوير التعاون معها في مجالات صحية أوسع، كتطوير الإدارة الصحية والاستفادة من الخبرات الأجنبية لتطوير قطاع الصحة في ليبيا.

المجتمعون أعربوا عن شكرهم لما تقدمه لجنة الخارجية من دعم لتلك المنظمات لتسهيل إجراءات عملها.

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