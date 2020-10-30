وليامز: اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف يتضمن وقف برامج التدريب العسكرية أيضاً

ليبيا – أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة سيتفاني وليامز أن الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف الأسبوع الماضي، ضمن لجنة 5+5 إنجاز جوهري في الصراع.

وليامز أكدت في مقابلة مع قناة “العربية” ضمن برنامج “الشارع الدبلوماسي” يبث اليوم الجمعة أن لجنة 5 +5 ستجتمع قريبًا في ليبيا.

كما كشفت أن الخطوة المقبلة ستكون ” العمل على إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد “.

وأوضحت أن هناك مساعي من أجل دمج بعض المجموعات المسلحة ضمن قوات الجيش الليبي، مبينة أن اتفاق وقف النار يتضمن وقف برامج التدريب العسكرية أيضاً.

كما أثنت على التقدم الذي أحرز حتى الآن بين الأفرقاء على الساحة الليبية، مذكرة باستئناف رحالات الطيران من طرابلس إلى بنغازي وإعادة استئناف تصدير النفط الليبي ومعتبرة أن المسؤولين الذين تفاوضوا في جنيف كانوا شجعان.

وأضافت أن الليبيين سئموا من القتال ويريدون العودة للاستقرار.

وعن الشكوك والانتقادات التي وجهت إلى المرحلة الانتقالية، أكدت أن الأمم المتحدة تتفهم كافة الهواجس الليبية،مشيرةً إلى أنه على السلطة التنفيذية للمرحلة الانتقالية في ليبيا العمل على الانتخابات والدستور، مضيفة أنه يجب توحيد جميع المسارات التي تعمل على الحل.

أما عن مسألة رحيل رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، والذي أعلن سابقاً استعداده للتخلي عن منصبه آخر أكتوبر، فأوضحت ويليامز،أنها تؤيد بقائه لفترة مؤقتة بغية تنفيذ الاتفاق.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية