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قطر تواصل تهديد أمن جيرانها بـ«الخليج» باستضافة مناورات عسكرية تركية 

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

يواصل نظام الحمدين القطري، استفزاز جيرانه من دول الخليج، والتلاعب بأمنهم القومي، بعد استجلابه القوات التركية، وإقامة قاعدة لها في قطر.

ووفقاً لصحيفة “ترك برس” التركية، فإن: “القوات المسلحة القطرية والتركية اختتمت مناورات “نصر 2020″، والتي اجريت  باشتراك وحدات عسكرية من الدولتين في دولة قطر” وفق قولها.

وبينما تتقاطع المصالح الخبيثة لكل من قطر وتركيا، التي تدفع البلدين إلى دعم الإرهاب والتشدد في المنطقة، بدا من اللازم عليهما تعزيز التعاون العسكري فيما بينهما، بما يخدم الأجندات التخريبية المشتركة في سوريا وليبيا وغيرهما.

 

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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