امغيب: بعد إتفاق 5+5 الموقع في جنيف الدعم التركي للمليشيات المسلحة لم ولن يتوقف

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن استمرار وقوة وصمود وقف إطلاق النار يعتمد بالدرجة الأولى على موقف الدول الكبرى .

امغيب وفي تصريح لصحيفة “الاتحاد” اليوم الجمعة أوضح أن الدعم التركي للمليشيات المسلحة لم ولن يتوقف في ظل هبوط الطائرات العسكرية في قاعدتي الوطية ومصراتة، لافتاً إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص اتفاق اللجنة العسكرية “5+5″ مدى إمكانية صمود وقف إطلاق النار من عدمه.

وأضاف:” أنه بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الخط الأحمر المتمثل في سرت والجفرة والتطورات الأخيرة في شرق المتوسط لمسنا سرعة في وتيرة عمل البعثة الأممية والأمم المتحدة بشكل عام”، مشيراً لوجود اتفاق أو شبه اتفاق دولي على تحجيم الدور التركي الذي يعد أصل كل المشكلات التي تواجه توصل الليبيين إلى أي اتفاق وعرقلة كل الاتفاقات السابقة.

وبيّن أن هنالك عملاً جدياً من قبل الأمم المتحدة لإخراج تركيا من المشهد الليبي وخلق جسم بديل للمجلس الرئاسي الحالي برئاسة السراج،واصفاً تحركات الأمم المتحدة بالجدية التي سيكون أفضل خيار لها هو توحيد المؤسسات بحكومة واحدة.

وتطرق امغيب إلى أن تسريع الأمم المتحدة للعملية السياسية وتشعب مساراتها وتعددها قبل حلحلة المشاكل الأمنية يدعو للشك والريبة في آن واحد وهو ما يشير لوجود مشهد وواقع جديد جاهز تم الاتفاق عليه بين الدول الكبرى سيتم فرضه على الليبيين بعد حوار تونس دون أخذ رأيهم أو الالتفات إلى مطالبهم بوجود مجموعة المدعوين الذين وصفتهم سابقا بـ”الكومبارس”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية