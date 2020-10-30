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الأول في البلدية.. الوطنية للنفط تفتتح حقل “سيناون” في “نالوت”

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن افتتاح حقل “سيناون” النفطي، في بلدية “نالوت”، التابع لشركة “الخليج العربي”.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع، شارك فيه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع لله، حيثُ تطرق الاجتماع إلى عدة مواضيع؛ تتعلق بخطط التنمية المستدامة للمناطق المجاورة للعمليات النفطية، و بحث إمكانية تطوير الحقل والاستفادة منه.

وشارك في الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط وبعض مديري الإدارات ورؤساء الشركات النفطية؛ المُتمثلة في شركة “مليتة للنفط” وشركة “الخليج العربي” وشركة “الواحة للنفط”.

يشار إلى أن حقل” سيناون” هو أول حقل يتم تطويره منذ ما بعد 17 فبراير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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