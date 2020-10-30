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دفاع الوفاق: صلاح النمروش في مالطا لجلب الدعم لقواتنا البحرية

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زار صلاح الدين النمروش وزير الدفاع في “حكومة الوفاق” اليوم الجمعة مقر وزارة الداخلية والأمن الوطني وإنفاذ القانون التي تعني بشؤون الدفاع بجمهورية مالطا.

ذكر بيان لوزارة “دفاع الوفاق” إن: “كان في استقباله وزير الداخلية المالطي بويرون كاميلاري، و العميد جيفري كورمي قائد القوات المسلحةالمالطية، حيث رحب كاميلاري بوزير الدفاع والوفد المرافق له وبدوره شكر النمروش دور مالطا في دعم أمن واستقرار ليبيا” وفق قوله.

وتابع البيان: “تأتي الزيارة في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين وزارة الدفاع بحكومة الوفاق ونظيراتها من وزارات الدول المجاورة والمقابلة” على حد قوله.

وواصل البيان: “ناقش الوزيران المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحثا سبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات وخاصة في دعم البحرية الليبية في عمليات التدريب المختلفة وصيانة وعمرة القطع البحرية”.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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