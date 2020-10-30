شكري لـ بوغدانوف: يجب الوقوف بحزم في وجه التدخلات الخارجية في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الجمعة، في العاصمة الروسية موسكو مع نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط “ميخائيل‏ بوغدانوف” ووفد من خبراء وزارة الخارجية الروسية المعنيين بالشرق الأوسط جهود مصر لتحقيق تقدم نحو التوصل لحل سياسي توافقي للأزمة الليبية بمشاركة كافة أطياف الشعب الليبي على أساس مقررات قمة برلين وقرار مجلس الأمن ٢٥١٠.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في بيان على الصفحة الرسمية للخارجية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن شكري شدد على أهمية الوقوف بحزم في وجه التدخلات الخارجية التي لا تبتغي مصلحة الليبيين وتوظف التيارات المتطرفة والميليشيات المسلحة لتحقيق مصالح جيو استراتيجية.

وأكد البيان على دعم مصر للجهود الأممية من خلال لجنة الحوار السياسي الليبي، مضيفا أن شكري وبوغدانوف أعربا عن ترحيبهما بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في إطار لجنة 5+5 العسكرية.

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