ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

30 October, 2020

وصفت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ،اتفاق وقف النار ،بكونه “إنجاز جوهري” ،مؤكدة أن تنفيذ وقف النار في ليبيا مسؤولية الأمم المتحدة.

وتابعت وليامز في تصريح لقناة العربية ، “نسعى لعقد اجتماعات 5 +5 في ليبيا” ،مشيرة إلى أن كل الدول باستثناء قطر شاركت بمسار برلين ووافقت عليه، مردفة: “نتفهم الشكوك حول المرحلة الانتقالية فى ليبيا”.

وأشارت وليامز إلى تراجع عدد النازحين مع عودة الهدوء إلى ليبيا، مضيفة أن شرطة مشتركة ستنتشر بمناطق التماس في ليبيا.