واشنطن: ملتقى الحوار السياسي في تونس سيضع حلاً نهائياً للأزمة الليبية

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 بمقر الوزارة كل من دونالد بلوم، سفير الولايات المتحدة الامريكية بتونس وريتشارد نورلاند سفيرها لدى ليبيا.

وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي المتميزة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها لمزيد الإرتقاء بها.

كما تناول آخر مستجدات الاوضاع في ليبيا في أفق احتضان تونس لملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي ستنطلق اجتماعاته الحضورية يوم 09 نوفمبر المقبل.

كما تبادل الطرفان سبل دعم وانجاح ملتقى تونس باعتباره فرصة هامة وثمينة لتحقيق التسوية السياسية الدائمة والشاملة في ليبيا، ومناسبة لكافة الأطراف الليبية للمساهمة الإيجابية في صياغة الحل النهائي والتوافقي للأزمة الليبية التي طال أمدها.

وبهذه المناسبة، أكد السفيران دعم الولايات المتحدة لملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، مثمنين الجهود التي تبذلها تونس لتوفير كافة ظروف النجاح لهذا الحوار الهام والمفصلي بالنسبة الى حل الازمة الليبية، بما يبرز الثقة الكبيرة التي تحظى بها تونس لدى الأطراف الليبية والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والمجموعة الدولية.