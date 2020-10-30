صالح يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدي مالطا تطورات الأزمة الليبية

بحث رئيس مجلس النواب،عقيلة صالح، اليوم الجمعة، خلال اجتماعه مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى مالطا، بمقر وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية بالعاصمة المالطية فاليتا قضية الهجرة غير الشرعية وملف مكافحة الإرهاب.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان على الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن صالح تبادل مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي وجهات النظر بشأن الأزمة الليبية، لافتا إلى أن صالح عرض خلال الاجتماع رؤية مجلس النواب لحل الأزمة الليبية.

وأضاف البيان أن صالح ناقش خلال الاجتماع ملف إعادة الاستثمار إلى ليبيا.

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