«سيناون» ينضم الى قائمة الحقول المنتجة للنفط الليبي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، افتتاح حقل «سيناون م ن 100»، غرب البلاد، ووضعه على الانتاج لينضم الى قائمة الحقول المنتجة في الدولة الليبية.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله «هذا الحقل الذي نفتتحه اليوم تزامنا مع الذكرى 59 لبدء انتاج و تصدير النفط الليبي يحتوي على مخزون اقتصادي من النفط والغاز موزعة على مجموعة من التراكيب التي جرى اكتشافها منذ العام 1980، إذ بدأ الحفر في العام نفسه واستمر حتى عام 1987 ليصل الإجمالي إلى 48 بئرًا، وجرى تقيم عدد 21 بئر منها كأبار منتجة»، حسب الصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأضاف إن «شركة الخليج العربي للنفط ومقرها بنغازي هي من تدير هذا الحقل بأقصى غرب ليبيا، وهذا دليل على أن ليبيا وحدة واحدة ومؤسسة واحدة»، منوها إلى أن «شركة الخليج الغربي للنفط و تحت اشراف المؤسسة نفذت عدة دراسات لغرض تطوير هذا الحقل من خلال مرحلتين».

وأوضح أن «المرحلة الاولى تتضمن وضع الحقل على الانتاج المبكر لغرض اجراء الاختبارات طويلة المدى لتقييم المكامن وتجميع المعلومات الفنية المطلوبة بالاضافة لانتاج 10000 برميل يوميا»، مضيفا أن «المرحلة الثانية تتضمن التطوير الشامل للحقل لانتاج جميع تراكيبه والعمل على زيادة معدلات الانتاج والوصول الى طاقته القصوى والتي تصل الى ما يقارب 50 ألف برميل من النفط وما يصاحبها من غاز ومكثفات مع تركيب معدات سطحية دائمة».

يأتي افتتاح الحقل الجديد بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة «القوة القاهرة» عن حقل الفيل النفطي والانتهاء الشامل للإغلاقات في جميع الحقول والموانئ الليبية الذي بدأ في يناير الماضي. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر نفطي، لم تسمه، قوله أمس الخميس إن إنتاج ليبيا من الخام ارتفع إلى 680 ألف برميل يوميًّا في الوقت الحالي.

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