الجرندي ونورلاند يبحثان سبل دعم ملتقى تونس لتحقيق التسوية الشاملة في ليبيا

بحث وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، مع كل من سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، دونالد بلوم، وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا واستعداد تونس لاحتضان ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الـ 9 من نوفمبر المقبل.

وقالت الخارجية التونسية في بيان لها إن الجرندي و نورلاند وبلوم بحثوا سبل دعم ملتقى تونس باعتباره فرصة هامة وثمينة لتحقيق التسوية السياسية الدائمة والشاملة في ليبيا، ومناسبة لكافة الأطراف الليبية للمساهمة الإيجابية في صياغة الحل النهائي والتوافقي للأزمة الليبية التي طال أمدها.

وأضاف البيان أن السفيران أكدا دعم الولايات المتحدة لملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، مثمنين الجهود التي تبذلها تونس لتوفير كافة ظروف النجاح لهذا الحوار الهام والمفصلي من أجل حل الأزمة الليبية بما يبرز الثقة الكبيرة التي تحظى بها تونس لدى الأطراف الليبية والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والمجموعة الدولية.

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