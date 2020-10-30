وليامز تبحث مع أوغلو في أنقرة آخر المستجدات على الساحة الليبية

بحثت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الجمعة، في أنقرة مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، آخر المستجدات على الساحة الليبية والتحضيرات الجارية لملتقى الحوار السياسي الليبي المرتقب.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن أوغلو أعرب عن ترحيب تركيا بالتوصل لحل سلمي وسريع للأزمة الليبية عبر ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر بين الفرقاء الليبيين.

وأضاف البيان أن وليامز التقت أيضا بنائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، مضيفا أنها أعربت عن تقديرها لدعم تركيا للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24