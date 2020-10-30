تنظيم وقفة تضامنية في صرمان لنصرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام

تحت شعار “فداك يا رسول الله”، نظم بيت شباب صرمان مساء أمس الخميس بمشاركة نادي شباب الغربية، وقفة تضامنية لنصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في وجه ما تعرض له من رسومات مسيئة من قبل الغرب وخاصة فرنسا ورئيسها مؤخرا.

وأصدر المشاركون في الوقفة بيانا أكدوا فيه استنكارهم الشديد للحملة الشرسة التي يتعرض لها نبينا، معتزين بنصرته، وأن هذه التصرفات هي سلوك همجي وخطاب عدائي وإثبات قاطع على نشر خطاب الكراهية بين شعوب العالم.

ودعا المشاركون في الوقفة إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية واتخاذ الإجراءات السياسية ضد فرنسا ورئيسها.

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