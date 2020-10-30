ألمانيا: بقاء السراج يضمن الإستمرارية في هذه الأسابيع الحاسمة

لبت ألمانيا ، اليوم الجمعة ، من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج تأجيل رحيله المعلن نهاية المقبل للمضي قدما في المحادثات السياسية لاستعادة السلام.

فبينما يستعد السراج للتنحي كما أعلن ، طالبت برلين في بيان لها ببقائه في السلطة حتى لا تضعف عملية السلام التي بدأت بعد توقيع اتفاقات وقف إطلاق النار بين الفرقاء الليبيين.

و حسب البيان فإن برلين تحترم قرار رئيس حكومة الوفاق بالتنحي و مع ذلك تريد منه تأجيل استقالته في الوقت الحالي والبقاء في منصبه. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن ذلك “سيكون مهما لضمان الاستمرارية المؤسسية والتنفيذية على رأس الحكومة الليبية في هذه الأسابيع الحاسمة” ، مضيفا أنه يرى في المحادثات الحالية “فرصة حقيقية للتقدم نحو السلام في ليبيا“

و كان فايز السراج قد أعلن في سبتمبر الماضي استعداده للتنحي بحلول 31 أكتوبر لإفساح المجال أمام مسؤول تنفيذي جديد نتيجة للمحادثات الحثيثة بين الليبيين و ما أحرزته من تقدم.