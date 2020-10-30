المؤسسة الوطنية للنفط: افتتاح حقل سيناون لإنتاج النفط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الجمعة، افتتاح حقل سيناون لينضم إلى قائمة الحقول المنتجة في ليبيا وليكون شريانا يغذي الاقتصاد الوطني.

وقالت المؤسسة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن رئيس مجلس ادارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، قد صرح أن حقل سيناون الذي تحتفل المؤسسة بافتتاحه تزامناً مع الذكرى 59 لبدء إنتاج و تصدير النفط الليبي يحتوي على مخزون اقتصادي من النفط والغاز موزع على مجموعة من التراكيب التي تم اكتشافها منذ سنة 1980، مضيفة أن صنع الله أوضح أن حفر حقل سيناون بدأ سنة 1980 واستمر حتى عام 1987 ليصل إلى ما مجموعه 48 بئرا وتم تقييم عدد 21 بئر منها كأبار منتجة.

وأضاف البيان أن صنع الله أكد أن شركة الخليج العربي للنفط التي مقرها بنغازي هي من تدير هذا الحقل في غرب ليبيا، مشيرا إلى أن هذا دليل على أن ليبيا وحدة واحدة و مؤسسة واحدة.

وأوضح البيان أن شركة الخليج العربي للنفط وبإشراف المؤسسة قد قامت بتنفيذ عدة دراسات من أجل تطوير هذا الحقل وإمكانية وضعه على قائمة الحقول المنتجة للنفط.

وأكد البيان أن المرحلة الأولى من خطة تطوير الحقل قد استكملت اليوم ووضع الحقل على الإنتاج بالرغم من التحديات التي واجهت المؤسسة، موضحا أن هذا الحقل هو أول الحقول التي وضعت على الإنتاج منذ سنة 2011.

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