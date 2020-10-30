المستشار صالح يبحث في زيارة لجمهورية مالطا سبل حل الأزمة

عقدت في القصر الرئاسي بجمهورية مالطا مباحثات ثنائية على مستوى القمة بين الجانبين الليبي والمالطي، حيث ترأس الجانب الليبي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وترأس الجانب المالطي جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا.

المباحثات الثنائية تطرقت إلى آخر تطورات الأزمة الليبية، والاستماع إلى رؤية مجلس النواب والحكومة الليبية لحلها، كما تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وكان المستشار صالح قد وصل أمس إلى جمهورية مالطا في زيارة رسمية تستغرق يومين.

هذا وحضر المستشار عقيلة صالح اليوم اجتماعا تقابليا ضم نائب رئيس مجلس الوزراء عبد السلام البدري، ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى مالطا، وذلك بتنسيق وحضور وزير الخارجية المالطي بمقر وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية المالطية.

الاجتماع تم خلاله تبادل وجهات النظر حول الأزمة الليبية، والاستماع إلى رؤية مجلس النواب والحكومة الليبية لحلها؛ إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي، الشريك الاستراتيجي مع ليبيا، خاصة دول حوض المتوسط وتحديدا فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

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