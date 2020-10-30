وليامز تؤكد عقد اجتماع قريب في ليبيا للجنة 5+5 العسكرية

أخبار ليبيا24

أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، سيفاني ويليامز، اليوم الجمعة، أن لجنة 5 +5 ستجتمع مجددًا في وقت قريب في ليبيا.

وكانت أنباء قد أفادت، الخميس، أن اللجنة العسكرية ستجتمع يوم الإثنين المقبل في مدينة غدامس، من أجل مناقشة تفعيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع العاصمة السويسرية جنيف يوم 23 أكتوبر الجاري.

وأضافت وليامز، ضمن برنامج “الشارع الدبلوماسي” الذي يبث على قناة العربية، إن الخطوة المقبلة ستكون العمل على إخراج المرتزقة من البلاد، وذلك في إشارة إلى المقاتلين السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى طرابلس لمساندة قوات حكومة الوفاق.

وقالت، “خطوتنا القادمة تفعيل البند الخاص بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب”، مطالبة الدول المسؤولة عن المرتزقة في ليبيا بسحبهم.

وأوضحت أن هناك مساعٍ من أجل دمج بعض المجموعات المسلحة ضمن القوات المسلحة الليبية، مؤكدة أن اتفاق وقف النار يتضمن وقف برامج التدريب العسكرية أيضا.