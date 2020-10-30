أجواء خاصة شهدتها أمسية احتفالات “تراغن” بالمولد النبوي.. (صور)

احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف؛ انطلقت في مدينة “تراغن” الاحتفالات تعظيمًا للمناسبة وفرحًا بها، حيث شهدت الزاوية القادرية، أمسية دينية؛ شارك فيها مريدو الطرق الصوفية والأهالي من مختلف مناطق بلدية “تراغن”.

واستهلت الأمسية المعدّة للاحتفال بذكرى المولد النبوي؛ بختمة للقرآن الكريم، فيما تليت على الأسماع الآيات القرآنية وقراءة سيرة النبي، ترافقها ابتهالات وأناشيد دينية.

واعتاد الأهالي على هذه الأمسيات لمريدي الطرق الصوفية في بلدية “تراغن”، حيث يستذكرون سيرة النبي لأخذ الموعظة الحسنة منها.

واختتمت الأمسية بالدروس الدينية للمشايخ المتخصصين في “الفقه والسيرة النبوية”، والذين عرّفوا من خلالها، بالنبي محمد وسيرته، وشرعية الاحتفال بذكرى مولده، وأهمية ذلك للأمة الإسلامية جيلاً بعد جيل.

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