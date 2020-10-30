وفد النواب والموقتة يعرض رؤية حل الأزمة الليبية مع السفراء الأوروبيين في مالطا

قالت وزارة الخارجية التابعة للحكومة الموقتة إن وفد الحكومة الذي يزور مالطا عرض رؤية مجلس النواب والحكومة الليبية لحل الأزمة الليبية، خلال لقاء اليوم الجمعة مع سفراء دول الاتحاد الاوربي لدى مالطا بتنسيق وحضور وزير الخارجية المطالي إيفارست بارتولو بمقر وزارة الخارجية والشؤون الاوروبية المالطية.

ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة، ناقش الوفد «العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول الاتحاد الاوروبي الشريك الاستراتيجي مع ليبيا خاصة دول حوض المتوسط وعلى الاخص ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية».

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ويضم الوفد الليبي الذي بدأ زيارة إلى مالطا أمس الخميس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الدكتور ونائب رئيس الحكومة الموقتة عبدالسلام البدري ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج، وكان الرئيس المالطي، جورج فيلا، استقبل مساء الخميس، رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له بمقر رئاسة الجمهورية المالطية في العاصمة فاليتا.

وأشارت «خارجية الموقتة» إلى أن «الاجتماع مع السفراء الأوروبيين ناقش ملف إعادة الاستثمار، والتركيز بشكل أساسي على أهمية الأمن والاستقرار في ليبيا لتأثير دول اوروبا وحوض المتوسط و تأثرها به».

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