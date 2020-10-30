السراج يحدد فترة بقائه في منصبه

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يتراجع عن الاستقالة التي كان حددها نهاية الشهر الجاري استجابة لدعوات محلية ودولية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يتراجع عن الاستقالة التي كان حددها نهاية الشهر الجاري استجابة لدعوات محلية ودولية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
مسرحية الأستقاله والعدول عنها كان معد لها سلفا مناورات مفضوحه ومكشوفه الله يعين الليبيين علي ساسه عملاء للاجنبي
مهازل والعملاء والفاسدين لازال أسيادهم لم يحققوا أهدافهم كاملة ولهذا اوعزوا لهم بإعلان استقالتهم ثم العدول عنها.
أنها حقا مسرحية معدة مسبقا ، اللعنة عليهم جميعا وإلى جهنم وبئس المصير …
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