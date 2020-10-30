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السراج يحدد فترة بقائه في منصبه

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يتراجع عن الاستقالة التي كان حددها نهاية الشهر الجاري استجابة لدعوات محلية ودولية

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • مسرحية الأستقاله والعدول عنها كان معد لها سلفا مناورات مفضوحه ومكشوفه الله يعين الليبيين علي ساسه عملاء للاجنبي

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  • مهازل والعملاء والفاسدين لازال أسيادهم لم يحققوا أهدافهم كاملة ولهذا اوعزوا لهم بإعلان استقالتهم ثم العدول عنها.
    أنها حقا مسرحية معدة مسبقا ، اللعنة عليهم جميعا وإلى جهنم وبئس المصير …

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