السراج يحدد فترة بقائه في منصبه

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يتراجع عن الاستقالة التي كان حددها نهاية الشهر الجاري استجابة لدعوات محلية ودولية

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