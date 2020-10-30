بعثة الاتحاد الأوروبي: اتفاق وقف إطلاق النار يمنح الليبيات المكانة الأمثل لإرساء السلام

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا ، الجمعة، إن سفير البعثة الأوروبية لدى ليبيا وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدين في ليبيا أكدوا على دعمهم لإدماج المرأة الليبية ومشاركتها بشكل كامل وهادف في عملية إرساء السلام في هذه المرحلة التاريخية التى تمر بها البلاد، مضيفة أنهم أعربوا عن إدانتهم الشّديدة لجميع أشكال العنف التي تمارس ضدّ النساء والفتيات في البلاد.

وأكدت البعثة في بيان لها على دعمها لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرّامية الى إشراك المرأة في منتدى الحوار السياسي الليبي.

وأوضح البيان أن النساء في ليبيا متضرّرات بشكل متفاوت جرّاء الصراع، لافتا إلى أنهن عرضة للاستهداف والتّهديد والاختطاف والانتهاك الجنسي والقتل.

وأشار البيان إلى أنه قد تمّ تشريد حوالي 200,000 فتاة وإمرأة وأنّ هناك ما يقارب 18,000 إمرأة وفتاة مسجّلات كلاجئات وطالبات لجوء، لافتا إلى أن هناك آلاف المهاجرات مازلن تحت التهديد الدائم بالاعتداء.

وأضاف البيان أن أصوات النّاشطات قد أيدت عمليّة إرساء السلام في ليبيا بشدّة منذ سنة 2011، مشيرا إلى أن الشبكات النسائية الليبية قد عملت بشجاعة على حشد التأييد من أجل إحداث التغيير وصاغت مطالب مشتركة كما ساعدت الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على تقديم استجابة أكثر مراعاة للنّوع الاجتماعي، وعزّزت الحوار على الصّعيدين المحلّي والوطني.

وأوضح البيان أن النساء مازلن مستبعدات إلى حدّ كبير من الظّهور على السّاحة السياسية ومن المشاركة الفعليّة في مفاوضات السّلام في ليبيا، مؤكدا أن العنف القائم على النّوع الاجتماعي لايزال حائلا دون ممارستهنّ لحقوقهنّ بشكل كامل، لافتا إلى أن النساء قد أصبحت على غرار “سلوى بوقعيقيص” و”سهام سرقيوة” ضحايا للعنف في خضمّ كفاحهنّ من أجل الحق في المشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار وبناء مستقبل بلدهنّ.

وطالب البيان بإشراك النساء باعتبارهنّ فاعلات وأن لا يقتصر النّظر إليهن كضحايا، مؤكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار يعتير فرصة تمكّن ليبيا من منح النّساء المكانة الأمثل كبناة سلام سعيا لإرساء سلام أكثر استدامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24