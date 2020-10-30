الرقابة تعلن ضبط أدوية منتهية الصلاحية وعدة مخالفات في غات

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب غات ضبط أدوية منتهية الصلاحية وعدة مخالفات أخرى داخل صيدلية.

جاء ذلك بجولة تفتيشية توعوية استهدفت عدد من الصيدليات الوقعة في نطاق منطقة البركت والمركز الصحي البركت ومنها صيدلية البركت وصيدلية لميس وصيدلية المنار وصيدلية النصيب والمركز الصحي البركت حث تم ضبط العديد من المخالفات وإحالة المخالفات إلى جهاز الحرس البلدي لأخد التدابير اللازمة حيال المخالفين

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب غات ضبط أدوية منتهية الصلاحية وعدة مخالفات أخرى داخل صيدلية.

جاء ذلك بجولة تفتيشية توعوية استهدفت عدد من الصيدليات الوقعة في نطاق منطقة البركت والمركز الصحي البركت ومنها صيدلية البركت وصيدلية لميس وصيدلية المنار وصيدلية النصيب والمركز الصحي البركت حث تم ضبط العديد من المخالفات وإحالة المخالفات إلى جهاز الحرس البلدي لأخد التدابير اللازمة حيال المخالفين

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