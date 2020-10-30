البرلمان العربي يرحب بالتوقيع على وقف إطلاق النار في ليبيا

رحب البرلمان العربي بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، والذي قال إنه يمثل خطوة هامة لحل الأزمة وإنهاء الصراع واستقرار ليبيا.

هذا وجدد البرلمان في بيان أصدره أمس،” دعمه للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا، مؤكدا على ضرورة توقف كافة أشكال التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، مجددا الرفض والإدانة للخروقات المتكررة لحظر السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن، والاستقدام الممنهج للمقاتلين والمرتزقة الأجانب والعناصر الإرهابية إلى البلاد.

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