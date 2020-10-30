السراج يعزي إردوغان في ضحايا زلزال أزمير

عبر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عن «تضامن الشعب الليبي ووقوفه إلى جانب الشعب التركي الشقيق في هذا الوقت العصيب الذي شهد وقوع زلزال عنيف بمدينة أزمير»، وذلك خلال مكالمة هاتفية مساء اليوم الجمعة مع الرئيس التركي رجب الطيب إردوغان.

وحسب الصفحة الرسمية للسراج بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فقد «السيد الرئيس بتعازيه ومواساته للرئيس أردوغان وللشعب التركي الشقيق ولأسر المتوفين جراء الزلزال، داعيا الله أن يعجل بشفاء المصابين وأن يحفظ الشعب التركي الشقيق من كل سوء».

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ولقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 419 بجروح في تركيا الجمعة بعدما ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر الساحل الغربي للبلاد ومناطق من اليونان، بحسب وكالة إدارة الكوارث التركية.

ونقلت «الأناضول» عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» القول إن زلزالا بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر وقع على بعد 17 كيلومتراً من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

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