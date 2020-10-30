ضبط كميات كبيرة من الكبدة المستوردة غير صالحة للاستهلاك بمنطقة الزويتينة

أعلن جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، اليوم الجمعة، عن ضبط كميات كبيرة من الكبدة المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في بوابة منطقة الزويتينة ( 25 كلم شرق أجدابيا)، من قبل العسكريين التابعين للقيادة العامة.

وقال المكتب الإعلامي بالجهاز، إنه بعد عملية ضبط الكمية جرى تسليمها إلى دوريات جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، ونقلها إلى مقر الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها عبر فتح محضر تحقيق بالواقعة.

وأكد نقل كمية الكبدة المستوردة وإتلافها في أحد الأماكن المخصصة لها وذلك تحت إشراف قسم التفتيش الصحي.

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