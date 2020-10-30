مصطفى صنع الله يفتتح حقل سيناون النفطي

افتتح مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، حقل سيناونNC100 وربطه على الإنتاج ، اليوم الجمعة.

وبحسب إيجاز صحفى للمؤسسة، يأتى افتتاح حقل سيناون ضمن خطط وأهداف الشركة لاستكمال الحقول المكتشفة وربطها على الإنتاج لزيادة القدرة الإنتاجية بالشركة وتعويض الاحتياطى النفطى بها؛ وقد قامت بربط حقل سيناون على الإنتاج عن طريق الإنتاج المبكر فى ظروف مالية وأمنية صعبة.

وشّكر مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، شركة الخليج العربى للنفط وعلى رأسها محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة الإدارة للشركة للمجهودات المبذولة لربط حقل سيناون على الإنتاج فى ظروف غاية فى الصعوبة.

وخلال الافتتاح، شكر محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربى للنفط لجنة فيها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط على الدعم و الوقوف جانب الشركة ، وقد استعرض ما قامت به الشركة من أعمال لتنفيذ المشروع فى وقت قياسي بدعم من المؤسسة الوطنية للنفط وأشار إلى أن افتتاح هذا الحقل سيكون عاملاً إيجابياً للمنطقة خاصة بعد استكمال الحقول المستهدفة بالمنطقة وهى مؤملات مبشرة لقطاع النفط والغاز ومن شأنها الإسهام فى تنمية المنطقة، كما قدم درعاً للشركة يؤرخ لافتتاح حقل سيناون NC-100 .