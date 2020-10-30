فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار

رحبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بنتائج الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، وتوصل الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم.

كما رحبت الدول الأربع بإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عقد أول اجتماع له عبر الفيديو في 26 أكتوبر.

ودعت الدول في بيانها، الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتطبيق الاتفاق بالكامل، معربة عن تأييدها لملتقى الحوار السياسي من أجل تشكيل حكومة جديدة ووضع ترتيبات تفضي إلى إجراء انتخابات محلية خلال أقصر إطار زمني ممكن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا