صنع الله من نالوت يفتتح حقل سيناون النفطي

افتتح مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، حقل سيناونNC100 وربطه على الإنتاج ، اليوم الجمعة.
وبحسب إيجاز صحفى لشركة الخليج العربى للنفط، يأتى افتتاح حقل سيناون ضمن خطط وأهداف الشركة لاستكمال الحقول المكتشفة وربطها على الإنتاج لزيادة القدرة الإنتاجية بالشركة وتعويض الاحتياطى النفطى بها؛ وقد قامت بربط حقل سيناون على الإنتاج عن طريق الإنتاج المبكر فى ظروف مالية وأمنية صعبة.
وشّكر مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، شركة الخليج العربى للنفط وعلى رأسها محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة الإدارة للشركة للمجهودات المبذولة لربط حقل سيناون على الإنتاج فى ظروف غاية فى الصعوبة.
وخلال الافتتاح، شكر محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربى للنفط لجنة فيها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط على الدعم و الوقوف جانب الشركة ، وقد استعرض ما قامت به الشركة من أعمال لتنفيذ المشروع فى وقت قياسي بدعم من المؤسسة الوطنية للنفط وأشار إلى أن افتتاح هذا الحقل سيكون عاملاً إيجابياً للمنطقة خاصة بعد استكمال الحقول المستهدفة بالمنطقة وهى مؤملات مبشرة لقطاع النفط والغاز ومن شأنها الإسهام فى تنمية المنطقة، كما قدم درعاً للشركة يؤرخ لافتتاح حقل سيناون NC-100 .
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