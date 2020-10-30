مصادر إعلامية تكشف تفاصيل طرد السفير الليبي من بانغي

تطرقت إذاعة فرنسا الدّولية RFI، في تقرير لها، إلى حيثيات وتفاصيل طرد السفير الليبي من بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى، عند وصوله للمطار لتسلّم مهامه رفقة خمسة آخرين تم ترحيلهم إلى المغرب، حيث أوضحت الإذاعة أنّه تم طرد ستة دبلوماسيين ليبيين، من جمهورية إفريقيا الوسطى يوم السبت 24 أكتوبر بمن فيهم السفير الذي كان من المقرر تعيينه في بانغي.

وكشفت الإذاعة، أنّ قوات الأمن كانت قد اعتقلتهم فور وصولهم في اليوم السابق، حيث تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية في فندق بالعاصمة تحت الحراسة، في انتظار ترحيلهم، مشيرة إلى أنّ عدة مصادر أكدت لها طرد الدبلوماسيين الليبيين الستة من بانغي، بينما يقول هؤلاء الدبلوماسيون، إن وصولهم تم الإعلان عنه وفقًا للأعراف الدبلوماسية، بينما تشير بانغي إلى أن المشكلة هي مشكلة تأشيرات.

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