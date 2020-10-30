مسؤول بمستشفى “شحات” يطالب “الثني” بتحمّل مسؤولياته

قال عضو اللجنة الطبية الاستشارية بمنطقة الجبل الأخضر ومدير الشؤون الطبية بمستشفى “شحات” للأمراض الصدرية، الدكتور فرج صابر، إن الموجة الثانية من فيروس “كورونا”؛ قد بدأت.

وأشار “صابر” إلى أن أعداد الإصابات بـ”كورونا” قد ازدادت داخل المنطقة؛ مطالبًا الدولة بزيادة الإجراءات الاحترازية.

وطالب “صابر”، رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني؛ بتحمل مسؤولياته والوفاء بالوعود التي ظلّت دون تنفيذ، والمتعلقة بالمكافآت المالية المخصّصة للأطباء، حيث قد يتسبب ذلك الوضع في ترك الأطباء للمستشفى.

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