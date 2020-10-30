المسار الدستوري في نقاشات منصة الحوار الليبي

اختتمت أعمال الجلسة الأولى لأعمال منصة الحوار السياسي الليبي التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وركزت على العملية السياسية والدستور الليبي.

وطرحت أعمال الجلسة الأولى عدة قضايا من بينها المسار الدستور، حيث عبر نحو 65 مشاركا عن تأييدهم في الاستفتاء على مسودة الدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في حين أيد 53 مشاركا العودة إلى دستور 1951.

ومن المقرر أن تبدأ بعد قليل أعمال الجلسة الثانية. والخميس، دعت البعثة الأممية الليبيين للمشاركة في حوار مباشر مع الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني وليامز، حول العملية السياسية والميثاق الوطني الليبي، مساء الجمعة.

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