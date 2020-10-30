نفي رسمي لأنباء التحضير للقاء بين “السراج وعقيلة”

نفى الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي، غالب الزقلعي، صحة الأخبار التي كانت قد أشارت إلى لقاء مُرتقب بين رئيسيْ المجلسيْن النيابي، عقيلة صالح، والرئاسي، فائز السراج، في العاصمة المالطية فاليتا.

وأكد “الزقعلي”، في تغريدة على “تويتر”، أن زيارة وزير الدفاع المفوّض بحكومة “الوفاق”، صلاح الدين النمروش، إلى فاليتا؛ تأتي في إطار منفصل للقاء نظيره المالطي لمناقشة الملفات المتعلقة بمكافحة الهجرة غير القانونية وخفر السواحل ومكافحة الإرهاب.

وكانت وكالة “سبوتنيك” الروسية قد رجّحت، نقلاً عن مصدر ليبي استضافة العاصمة المالطية لقاء بين “السراج وعقيلة”.

وذكرت “سبوتنيك” أن اللقاء، الذي يصادف وجود “صالح” في فاليتا، ربما يُعقد بوساطة الرئيس المالطي؛ من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

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