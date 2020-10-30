الصغير: يجب أن يكون هناك توازن في اختيار المشاركين بلقاء تونس

أعلنت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن الجنوب الليبي انضم لقائمة الغاضبين من اختيارات البعثة الأممية لأسماء المشاركين في ملتقى تونس والتي غلبت عليها أسماء منتمية لتنظيم الإخوان الإرهابي.

ودعا عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، إلى ضرورة أن يكون هناك توازن في اختيار الأسماء المشاركة في لقاء تونس بين الأقاليم الليبية الثلاثة، وبين مكونات القبائل في هذه المناطق للخروج بأسماء مقبولة، حتى لا تكون هناك اعتراضات على مخرجات الحوار المزمع عقده في تونس.

وطالب الصغير، البعثة الأممية بأن تراجع بعض الشخصيات المقترحة أو تحاول إضافة بعض الأسماء الأخرى للوصول إلى توافق أكثر، لأن ليبيا في أمس الحاجة لخروج مشرف من الانقسام السياسي، كما لم يتوقع أن يكون الحوار في تونس مثمرًا، إلا أنه تمنى أن يلقى قبول غالبية الشعب الليبي، وأن ينتج عنه تقارب أكثر في وجهات النظر.

واعتبر الصغير، أن ما يعطل الحوار السياسي، أطماع أشخاص بعينهم تحاول بقاء المشهد كما هو الآن، مشيرًا إلى أن التجاذبات السياسية والاعتراضات لا تسمن ولا تغني من جوع، وفق تعبيره.

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