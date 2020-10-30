لبناء سفارة.. الوفاق تخلي مدرسة ليبية في كوالالمبور

طالبت القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة الليبية بماليزيا نجاة الفرجاني، المحلق الأكاديمي بالسفارة بإخلاء المدرسة الليبية لبناء مقر للسفارة في كوالالمبور.

وقالت الفرجاني في نص الرسالة، “إنه بالإشارة إلى كتاب مدير مكتب المشروعات بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق بشأن بناء مقر للسفارة الليبية في كوالالمبور على قطعة الأرض التي تضم مبنيين قديمين مستغلين كمدرسة والتي تقع على شارعين أحدهما شارع في العاصمة، عليه يطلب إخلاء المدرسة لغرض بناء سفارة عليها”، لافتة إلى أنه من الممكن “البحث عن مقر أخر لإيجاره كمدرسة أو ضم الطلاب إلى المدارس الليبية الموجودة حاليا والتي معترف بها من قبل وزارة التعليم الليبية وتحصلت فيما سبق على إذن مزاولة منها”.