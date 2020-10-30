مظاهرة لمهجري مرزق ضد اختيار البعثة الأممية لـ “لينو” في الحوار السياسي الليبي

نظم عدد من أهالي مدينة مرزق المهجرين، وقفة احتجاجية، في بنغازي، احتجاجا على بعض الأسماء في قائمة ستيفاني وليامز المبعوثة الأممية بالإنابة للحوار السياسي الليبي، ومنهم من اتهمهم الأهالي بالمجرمين.

وقال بيان “مصور” صادر عن المهجرين في مرزق، نحن المهجرين قصرا من مدينة مرزق بكامل أطيافها من سكانها الأصليين، وإن من بين الأسماء التي طرحتها البعثة محمد أدم لينو كممثل لمدينة مرزق وهو أحد المجرمين الذين تسببوا فى تفجيرنا.

وتابع البيان، بعد صدور اللائحة النهائية للشحصيات الممثلة للحوار السياسي في تونس، تونس ندين ونستنكر عبثية اختيار الأشخاص الذين تسببوا مباشرة فى تفاقم الوضع فى ليبيا وفشلها الذريع فى تسوية أي ملف أوكل إليها على مدار السنين الماضية وعلى وجه الخصوص نبدي سخطنا للبعثة وممثليها على الإصرار الغير مبرر لتصدر المجرم محمد ادم لينو مكون التبو رغم حجم ممارسته الإجراءات الإجرامية ضد السكان الأصليين للمدينة لاسيما كونه الممول المباشر لحرب التهجير القصرى التي شهدته المدينة اغسطس الماضى وراح ضحيتها العديد من الشباب والأطفال والنساء ولاسيما المخطوفين وظل مصيرهم مجهولا حتى هذه اللحظة.

وطالب البيان، البعثة الأممية تقديم المجرمين للعدالة ، متابعا لا ندري أصراركم لدعوة “أدم” ممثلا عن مدينة مرزق فى كل الحوارات وتجاهل الغالبية العظمى من سكانها الأصليين العرب البالغ عددهم 40 ألف نسمة، متابعا، نعلن أهالي مرزوق عن انطلاق حراك 30 أكتوبر الرافض لحراك البعثة الأممية واختيار شخصيات متهمة فى جرائم التهجير القصرى وأخرون متهمون بإفساد الحياة السياسية فى ليبيا بدلا من معاقبتهم.