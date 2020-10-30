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بعد الزلزال المُدمّر.. “الوفاق” تُطمئن بشأن أوضاع الجالية الليبية في “أزمير”

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزارة الخارجية بحكومة “الوفاق” أنها تواصلت مع عدد من أفراد الجالية الليبية في “أزمير”؛ مؤكدة أنهم بخير، رغم قربهم من منطقة الزلزال القوي، الذي ضرب المحافظة بقوة 6,6 درجة.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية قد أفادت، اليوم الجمعة، أن زلزالاً ضرب ساحل تركيا المطلّ على بحر إيجه.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن مركز الزلزال كان في بحر إيجه، قبالة سواحل مدينة “سفريحصار” غربي تركيا”، على عمق 16,5 كيلومترًا، بما يعادل 10,3 ميلاً.

وبحسب ما أفادت به السلطات التركية فقد أسفر الزلزال عن تدير عدة مبانٍ ومقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 400 شخص آخرين، فيما استمرت عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، حتى مساء الجمعة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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