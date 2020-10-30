قوة حماية طرابلس تطالب السراج بالعدول عن الاستقالة

طلبت قوة حماية طرابلس من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج «العدول عن قرار الإستقالة، واستمرار في تنفيذ مهامه»، داعية السراج إلى «العمل على تمهيد الطريق في أسرع وقت ممكن لإجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية»

ونوه بيان صادر عن القوة اليوم الجمعة إلى «الإنقسام السياسي والإقتصادي الذي تشهده البلاد، و إستمرار الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن والمواطن من ضعف الأداء الأمني وإنتشار الوباء كورونا وضعف الخدمات وتردي الوضع الإقتصادي، ومع تربص الدول الغربية وأصحاب المصالح تحت غطاء (بعثة الأمم المتحدة)»، داعية السراج إلى «مراجعة قراره حتى نضمن إنتقال سلمي للسلطة بعيدا عن المحايات والمحاصصة، ونحفظ حق المواطن في تحديد مصير دولته، وتحقق للوطن أمنه واستقراره».

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وتضم «قوة حماية طرابلس» كلا من «قوة الردع الخاصة» وكتيبة «ثوار طرابلس» والقوة الثامنة (النواصي) و«قوة الردع والتدخل المشترك أبو سليم»، وكتيبة «باب تاجوراء»، والتي تمثل المجموعات المسلحة الرئيسية في طرابلس، وقد اتحدت تحت هذا المسمى خلال العام 2018.

ويوم الأحد الماضي، رفضت قوة حماية طرابلس قائمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أعلنتها البعثة الأممية الذين سيشاركون في الحدث المزمع تنظيمه في تونس يوم التاسع من نوفمبر المقبل.

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