قبائل العربان تدعو لتشكيل حكومة أزمة لستة أشهر للتجهيز للانتخابات

أصدر المجلس الاجتماعي لقبائل العربان بمدن الجميل وصرمان ( السعفات – الحميدات )، بيانا أعلن من خلاله رفضه للأجسام السياسية بمختلف مسمياتها لأنها لم تضف لليبيا والليبيين إلا مزيد من المعاناة وعمقت معاناتهم.

وقال البيان، إن الليبيين عانوا لأكثر من عشر سنوات من الهم والهوان والموت والدمار وتعاظم الكوارث وأن هذه الأجسام لم تزدهم إلا عذابا وسلبت حياتهم مما دفع بالكثيرين إلى البحث عن الحياة عبر قوارب الموت في رحلات الهجرة غير الشرعية، مشددا على رفضه القاطع لكل هذه الأجسام التي فقدت شرعيتها ومبررات وجودها.

ودعا البيان، إلى تشكيل حكومة أزمة لفترة ستة أشهر تكون مهمتها التجهيز والإعداد للانتخابات، مطالبا بضرورة إلزام من سيكونون أعضاء فيها بالتوقيع على تعهد بالاستقالة فور انتهاء الوقت المحدد لهم والذهاب للانتخابات من جديد .

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