الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن “صلاح منبيه الزوي”

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، الجمعة، إنها رصدت واقعة القبض على المصور الصحفي “صلاح منبيه الزوي” الثلاثاء الماضي في مدينة إجدابيا من قبل جهاز الأمن الداخلي بالمدينة .

وأعربت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” عن إدانتها واستنكارها بشأن واقعة القبض على المصور الصحفي” الزوي”.

وطالب البيان بإطلاق سراح “الزوي” بشكل فوري دون أي قيد أو شرط، مضيفا أن اللجنة تحمل جهاز الأمن الداخلي مكتب مدينة إجدابيا المسؤولية الجنائية والقانونية بشأن سلامة وحياة “الزوي” .

وأوضح البيان أن اللجنة أكدت على أن الاعتقال التعسفي والاختطاف والإخفاء القسري يعد انتهاكاً صارخاً وممنهجاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية .

وطالب البيان وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، إبراهيم بوشناف، والجهات الأمنية المسؤولة عن عمليات الاحتجاز الغير قانوني والاعتقال التعسفي بدون أوامر من الجهات القضائية بالوقف الفوري لهذه الاعتقالات العشوائية .

كما طالب البيان السلطات في شرق ليبيا بالعمل بجدية على ضمان حق التعبير عن الرأي لكافة الآراء والتوجهات السياسية وكذلك ضمان حرية الصحافة والإعلام وحرية العمل.

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