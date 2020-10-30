في لقائه مع الجالية الليبية بمالطا.. “الحويج”: اقترح تدشين “البيت الليبي” ليشكل صوتا موحدا

اجتمعت مساء اليوم، الجالية الليبية في مالطا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج ، بحضور عبد السلام البدري نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات

وبحسب إيجاز صحفى، لوزارة الخارجية والتعاون الدولي ” الحكومة الليبية، توجه عبدالهادي الحويج بكلمة رحب في مستهلها بأبناء الجالية الليبية المقيمين في جمهورية مالطا و عبر لهم عن شكره لتلبية الدعوة للقاء و التحاور للتعرف على الصعوبات التي تواجههم مؤكدا أنه بالإمكان التغلب على كل الصعوبات بالتعاون و التواصل و الحوار، و تبادل المعلومات ملفتاً انتباه الحاضرين إلى أهمية أن تكون الجالية على علاقة وصلة ببلدهم الأم، إضافة إلى أهمية أن تندمج الجالية في المجتمع الذي تقيم وتعمل فيه و تسهم في استقراره و يقدمون بذلك صورة حسنة عن بلادهم و يكونون سفراء لوطنهم في الدول وفي البلدان التي يقيمون فيها. ..

و استمع الحويج، خلال اللقاء إلى أهم الصعوبات التي تواجه ابناء الجالية،كما دعاهم إلى ضرورة أن يكون للجالية جسم يستطيعون من خلاله أن يدافعوا عن حقوقهم وأن يقدموا مطالبهم للمعنيين ، وأن يكون صوتهم موحدا وأن يقدم هذا الجسم الذي اقتُرِح ان يكون اسمه مؤسسة ” البيت الليبي ” الخدمات لأعضاءه من ابناء الجالية ، و ان تضطلع هذه المؤسسة بدور الاهتمام بالجالية الليبية و رعاية شؤونها و ان تكون صوتهم في التعامل في مالطا و في ليبيا على حدٍ سواء .

و في ختام الاجتماع تقدم أفراد الجالية بالشكر والتقدير لدعوتهم والاستماع إلى مشاكلهم، مؤكدين انها المرة الأولى التي يتلقون فيها دعوة للاجتماع و اللقاء بمسئول ليبي يزور مالطا