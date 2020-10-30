الجيش يدعو عسكريي المنطقة الغربية للتجمع في بنغازي 5 نوفمبر المقبل

طالب آمر تجمع الوحدات العسكرية بالمنطقة الغربية التابع للجيش، الجمعة، جميع العسكريين التابعين للمنطقة والمتواجدين بالمنطقة الشرقية بحضور التجمع بمقر مصنع اللدائن سيدي خليفة بنغازي الخميس 5 نوفمبر المقبل.

وقال تجمع الوحدات العسكرية للمنطقة الغربية في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إن من يتخلف عن حضور التجمع يتحمل المسؤولية القانونية.

وأضاف تجمع الوحدات أنه سيتم توفير مقر لإقامة العسكريين حتى موعد التجمع لمن يرغب.

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