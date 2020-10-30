رئيس أركان «الوفاق» يبحث يبحث تعزيز التعاون العسكري مع موريتانيا

استقبل وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي اليوم الجمعة رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد علي الحداد.

وحسب المكتب الإعلامي لقوات القيادة العامة، «تناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات الأمنية والعسكرية».

وبعد الاستقبال أجرى الحداد زيارات شملت القيادة العامة لأركان الجيش الموريتاني، ومقر الأمانة التنفيذية لمجموعة دول الخمس في الساحل ، كان في استقباله القائمين على هذه المؤسسات الفريق الحسن ولد مكت والخبير العسكري محمد ازناكي .

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