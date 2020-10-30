بعد حصوله على الضوء الأخضر من الغرب.. السراج يعلن تراجعه عن الاستقالة

بعد ساعات من تلقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، اتصال هاتفي من وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أعلن السراج التراجع عن استقالته التي كان مقرر لها أواخر أكتوبر الجاري.

وكان هايكو ماس قد طلب من السراج خلال الاتصال البقاء في منصبه، زاعما أن ذلك سيضمن الاستمرارية المؤسساتية والتنفيذية، مؤكدا أن تأجيل استقالة السراج ضروري لحين انتهاء الحوار.

وقال ماس إن هناك فرصة حقيقية للتقدم باتجاه السلام في ليبيا، داعيا كل الأطراف الليبية لدعم الحوار السياسي من دون شروط مسبقة.

هذا وكان رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، خالد المشري، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، قد طالبا السراج، الخميس، بالاستمرار في منصبه وتأجيل قراره بتسليم السلطة إلى حين اختيار مجلس رئاسي جديد.

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