عاجل ليبيا الان

بعد حصوله على الضوء الأخضر من الغرب.. السراج يعلن تراجعه عن الاستقالة

تم النشر منذُ 23 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

بعد ساعات من تلقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، اتصال هاتفي من وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أعلن السراج التراجع عن استقالته التي كان مقرر لها أواخر أكتوبر الجاري.

وكان هايكو ماس قد طلب من السراج خلال الاتصال البقاء في منصبه، زاعما أن ذلك سيضمن الاستمرارية المؤسساتية والتنفيذية، مؤكدا أن تأجيل استقالة السراج ضروري لحين انتهاء الحوار.

وقال ماس إن هناك فرصة حقيقية للتقدم باتجاه السلام في ليبيا، داعيا كل الأطراف الليبية لدعم الحوار السياسي من دون شروط مسبقة.

هذا وكان رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، خالد المشري، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، قد طالبا السراج، الخميس، بالاستمرار في منصبه وتأجيل قراره بتسليم السلطة إلى حين اختيار مجلس رئاسي جديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • وجدت القوى الاستعمارية ضالتها فى هذا الطرطورالامعة الذى يحقق لها اطماعها فى ليبيا ولا يعنى هذه الدول التى تدعى الديمقراطية وحقوق الانسان احترام الشعب الليبى ونوابه الذين رفضوا حكومة هذا المندس فاسد السراق وتساعده فى اغتصاب السلطة دون اى سند دستورى او شعبى

    رد