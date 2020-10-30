الفرجاني: تركيا تحاول السيطرة على سواحل الغرب الليبي لابتزاز أوروبا بورقة المهاجرين

قال المحلل السياسي الليبي، ناصف الفرجاني، إن تركيا تعمل على الاستفادة بورقة المهاجرين من خلال ابتزاز أوروبا بها.

وأضاف الفرجاني، في تصريحات صحفية أن تركيا تريد استمرار ورقة ابتزاز أوروبا من خلال السيطرة على سواحل الغرب الليبي، مؤكدا أن ورقة المهاجرين التى تستخدمها تركيا لابتزاز أوروبا تثير مخاوف أمنية للقارة العجوز.

وأوضح الفرجاني أن إيطاليا كانت تدعم مليشيات غرب ليبيا التي تسيطر على السواحل التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة بالمال والسلاح بحجة أنها قوات نظامية تعمل كخفر سواحل ليبية.

وطالب الفرجاني بضرورة إعداد ملف قانوني متكامل بهذا الشأن يثبت بالأدلة ما تسببت فيه إيطاليا من ضرر لليبيا بتعاونها مع مليشيات حكومة الوفاق.

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