ضبط أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات في مصراتة

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، ضبط أشخاص بحوزتهم كمية من الممنوعات والمخدرات في مصراتة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أمس الجمعة، أن «المتهمين يقودون مركبات آلية معتمة الزجاج، وومن ضمن المضبوطين المدعو إ. م. هـ المطلوب من النيابة العامة».

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وأشارت الداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، منوهة إلى ضبط المتهمين بواسطة إدارة العامة للعمليات الأمنية داخل مدينة مصراتة.

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