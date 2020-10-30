حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا تدعو الأطراف الليبية للالتزام بوقف إطلاق النار

دعت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل.

وفي بيان مشترك صدر الجمعة، رحبت حكومات الدول الأربع، بنتائج الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بوساطة الأمم المتحدة، ووصول الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم، وإعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد أول اجتماع له عبر الدائرة المغلقة في 26 أكتوبر.

وأكد البيان أن المجال بات الآن مفتوحا لاتخاذ الخطوة التالية في الحوار الليبي من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، الذي يبدأ في 9 نوفمبر، ويتفق فيه الليبيون أنفسهم على مستقبل مؤسسات الدولة وعلى سبيل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار، موضحا أن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، تشاطر وتؤيد تماما هدف ملتقى الحوار السياسي الليبي لحشد الإجماع على إطار حوكمة جديد موحد، وترتيبات تفضي إلى إجراء انتخابات محلية، خلال أقصر إطار زمني ممكن سعيا لاستعادة سيادة ليبيا وشرعية المؤسسات الليبية.

وأكد البيان على مساندة حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة لهذه المرحلة، لضمان الانتقال المنظم إلى إطار المؤسسات مستقبلا، وأن يعمل الجميع بحس من المسؤولية، سعيا إلى تحقيق مخرجات إيجابية لملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي يظل الخيار الوحيد الممكن لتجاوز الأزمة الليبية.

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