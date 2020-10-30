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“صحة الحكومة الليبية” تحذر من صفحات مزورة تنتحل اسمها لتشوية الوزارة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حذرت إدارة الإعلام بوزارة الصحة في الحكومة الليبية، من صفحات مزورة تنتحل اسم وزارة الصحة، تعمل تشويه الوزارة وإدارتها وموظفيها .

وقالت الإدارة في إيجاز صحفي:” تنبيه لشعبنا الكريم ومتابعي موقع وزارة الصحة إلى أن إدارة الاعلام رصدت خلال هذه الفترة عددا من الصفحات المزورة التي تعمل على تشويه وزارة الصحة وإدارتها وموظفيها”.

وتابعت الإدارة :” فالرجاء من كافة المتابعين توخي الحذر والدقة والتفطن لهذه الصفحات الدسيسة، كما نوجه عناية الجميع بأننا نخلي مسؤولياتنا الكاملة عن أي خبر ينشر عبر هذه الحسابات الوهمية”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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