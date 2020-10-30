“صحة الحكومة الليبية” تحذر من صفحات مزورة تنتحل اسمها لتشوية الوزارة

حذرت إدارة الإعلام بوزارة الصحة في الحكومة الليبية، من صفحات مزورة تنتحل اسم وزارة الصحة، تعمل تشويه الوزارة وإدارتها وموظفيها .

وقالت الإدارة في إيجاز صحفي:” تنبيه لشعبنا الكريم ومتابعي موقع وزارة الصحة إلى أن إدارة الاعلام رصدت خلال هذه الفترة عددا من الصفحات المزورة التي تعمل على تشويه وزارة الصحة وإدارتها وموظفيها”.

وتابعت الإدارة :” فالرجاء من كافة المتابعين توخي الحذر والدقة والتفطن لهذه الصفحات الدسيسة، كما نوجه عناية الجميع بأننا نخلي مسؤولياتنا الكاملة عن أي خبر ينشر عبر هذه الحسابات الوهمية”.