شمالاً وجنوباً.. “مركز الرقابة” في أسبوع حافل بالمخالفات -((صور))

يواصل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية نشاطه المكثف في كافة أرجاء ليبيا شمالاً وجنوبا، بدءاً من العاصمة طرابلس حيث مقر المركز الرئيسي الذي بث على صفحته الرسمية ما قال إنه فيديو صادم لمخالفات في مخبز المحيط بمنطقة عين زارة، استكمالاً للجولات التي يقوم بها الفريق المكلف بمتابعة المخابز و محلات الحلويات والتابع لقسم الرقابة الداخلية فرع طرابلس ترافقه عناصر من نقطة الحرس البلدي بالمركز في زيارة تفتيشيه على بعض المخابز داخل نطاق البلدية .

ولاحظ الفريق أولاً بعض النقاط الإيجابية في المخبز منها وجود شهادات صحية للعاملين وطرق التخلص من القمامة جيدة ، مع وجود برنامج الأمن والسلامة. .

ورصد الفريق بالمقابل “4” مخالفات على مخبز المحيط هي عدم ارتداء الزي الرسمي للعاملين – النظافة العامة و نظام التهوية داخل المخبز في حالة رديئة_ عدم وجود غربال كهربائي وعدم وجود برنامج مكافحة الآفات .

وقام الفريق بمصاحبة الحرس البلدي باتخاذ الإجراءات بتنبيه أصحاب المخبز والعاملين به وإعطائهم بعض الملاحظات من قبل أعضاء اللجنة، على أن يتم معالجة الأخطاء وتلافيها وإلا سيتم اتخاذ إجراءات رادعة، حفاظاً على صحة المستهلك وسلامة المُنتج وفقاً للمعايير الصحية.

كما نشطت مكاتب المنطقة الجنوبية الغربية -في ذات السياق- حيث قامت العناصر بجولة تفتيشية لمركز الرقابة علي الأغدية والأدوية “مكتب الشرقية” برفقة الحرس البلدي استهدفت بعض محال المواد الغذائية ببلدتي “زويلة” و “تمسة” تم من خلالها ضبط بعض المخالفات والمواد منتهية الصلاحية.

كما قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب “غات” بجولة تفتيشية توعوية استهدفت عدداً من الصيدليات الواقعة في نطاق بلدة “البركت” والمركز الصحي البركت ومنها صيدلية البركت وصيدلية لميس وصيدلية المنار وصيدلية النصيب والمركز الصحي البركت.

وخلصت اللجنة التفتيشية إلى ضبط أدوية منتهية الصلاحية وعدة مخالفات أخرى وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفات إلى جهاز الحرس البلدي لأخد التدابير اللازمة من حيث الإختصاص.

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