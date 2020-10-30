وزير خارجية الحكومة الليبية يلتقي أفراد الجالية في مالطا

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية “عبدالهادي الحويج” -الجمعة- في العاصمة المالطية “فاليتا” عدداً من أبناء الجالية الليبية الموجودين في مالطا بحضور نائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات “عبد السلام البدري”- حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية.

توجه “الحويج” خلال اللقاء بكلمة رحب في مستهلها بأبناء الجالية معبراً لهم عن شكره لتلبية الدعوة للقاء و التحاور للتعرف على الصعوبات التي تواجههم، مؤكداً على أنه بالامكان التغلب على كل الصعوبات بالتعاون و التواصل و الحوار ، و تبادل المعلومات.

ولفت “الحويج” انتباه الحاضرين إلى أهمية أن تكون الجالية على علاقة وصلة ببلدهم الأم إضافة إلى أهمية أن تندمج الجالية في المجتمع الذي تقيم وتعمل فيه و تسهم في استقراره و يقدمون بذلك صورة حسنة عن بلادهم و يكونون سفراء لوطنهم في الدول وفي البلدان التي يقيمون فيها .

كما دعا الوزير أفراد الجالية إلى ضرورة تشكيل جسم يستطيعون من خلاله أن يدافعوا عن حقوقهم وتقديم مطالبهم للمعنيين ويكون صوتهم موحداً وأن يقدم هذا الجسم الذي اقتُرِح أن يكون اسمه مؤسسة “البيت الليبي” الخدمات لأعضائه من أبناء الجالية ، و أن تضطلع هذه المؤسسة بدور الاهتمام بالجالية الليبية و رعاية شؤونها لتكون صوتهم في التعامل في مالطا و في ليبيا على حدٍ سواء.

وتقدم أفراد الجالية في ختام اللقاء مع الوزير بالشكر والتقدير لدعوتهم والاستماع إلى مشاكلهم، مؤكدين أنها المرة الأولى التي يتلقون فيها دعوة للاجتماع و اللقاء بمسئول ليبي يزور مالطا.

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